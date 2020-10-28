Дорожные работы на день ограничат проезд по автодороге на дамбе Петербурга. Водителей просят следить за разметкой, знаками и ограждениями.
Как сообщает 28 октября пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга, с 29 по 30 октября на 115–116 километрах скоростной автодороги комплекса защитных сооружений будут введены временные ограничения движения в правой и средней полосе.
В Дирекции призывают водителей соблюдать ПДД и скоростной режим и следовать предписаниям дорожных знаков.
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Уважаемые автомобилисты! ⠀ В период с 29.10.2020 по 30.10.2020 на 115-116 км САД КЗС, в связи с проведением дорожных работ вводятся временные ограничения движения в правой и средней полосе. ⠀ Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств соблюдать ПДД, следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также придерживаться обозначенного знаками скоростного режима. #кзсдамба #дамбакзс #кзс #кронштадт #санктпетербург#новостидамбы #новостидамбы #ограничениедвижения #ограничениедорожногодвижения #кад #садкзс #ограничениякад