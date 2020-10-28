Дорожные работы на день ограничат проезд по автодороге на дамбе Петербурга. Водителей просят следить за разметкой, знаками и ограждениями.



Как сообщает 28 октября пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга, с 29 по 30 октября на 115–116 километрах скоростной автодороги комплекса защитных сооружений будут введены временные ограничения движения в правой и средней полосе.

В Дирекции призывают водителей соблюдать ПДД и скоростной режим и следовать предписаниям дорожных знаков.