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28.10.2020 11:21
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Ухватились за последнее. ВТБ снова увеличил выдачу ипотеки

Объем ипотечных продаж банка ВТБ в Петербурге и Ленобласти за июль — сентябрь 2020 года вырос до 19,2 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в третьем квартале прошлого года. На начало октября ипотечный портфель банка составил более 152 млрд рублей, что на 15% превысило показатели аналогичного периода 2019 года. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба банка.

За январь — сентябрь 2020 года ВТБ выдал жителям Петербурга и области более 17 тыс. кредитов на 52,8 млрд рублей — на 30% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. В топ ипотечных продаж вошли покупки жилья в новостройках (7 тыс. кредитов на 22 млрд рублей) и на вторичном рынке (4,6 тыс. на 15,5 млрд рублей). Кроме того, жители города и области активно рефинансировали ипотеку. С начала года ставку по кредиту уменьшили 5,5 тыс. заемщиков, а общая сумма выдач составила более 15 млрд рублей — почти в 7 раз больше, чем за три квартала 2019 года.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% до июля 2021 года.

Программа была введена в конце апреля для поддержки экономики. Сейчас ипотечный кредит под 6,5% на жилье в новостройках можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.

С ипотечной госпрограммой, которая требует рублевые взносы, эксперты связывают и рекордный вывод средств с валютных вкладов физлиц в России.

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Комментарии (1)

marksemeno
Главное, чтобы это все не превратилось в огромный мыльный пузырь.
А добропорядочные граждане платили бы потом за тех, кто не смог заплатить. ВТБ, вы там держитесь что ли!
Я знатный ипотечник у вас, не хочу чтобы мой платеж повышался. Чувство наживы - хорошо, но может быть сделать какой-то больший первоначальный взнос по ипотеке.
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