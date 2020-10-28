Ухватились за последнее. ВТБ снова увеличил выдачу ипотеки

Объем ипотечных продаж банка ВТБ в Петербурге и Ленобласти за июль — сентябрь 2020 года вырос до 19,2 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в третьем квартале прошлого года. На начало октября ипотечный портфель банка составил более 152 млрд рублей, что на 15% превысило показатели аналогичного периода 2019 года. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба банка.



За январь — сентябрь 2020 года ВТБ выдал жителям Петербурга и области более 17 тыс. кредитов на 52,8 млрд рублей — на 30% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. В топ ипотечных продаж вошли покупки жилья в новостройках (7 тыс. кредитов на 22 млрд рублей) и на вторичном рынке (4,6 тыс. на 15,5 млрд рублей). Кроме того, жители города и области активно рефинансировали ипотеку. С начала года ставку по кредиту уменьшили 5,5 тыс. заемщиков, а общая сумма выдач составила более 15 млрд рублей — почти в 7 раз больше, чем за три квартала 2019 года.