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28.10.2020 09:53
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Спасая накопления, пенсионерка лишилась 3 млн, а сотрудница Фрунзенского военкомата — больше 350 тысяч

Доверчивая пенсионерка в Петербурге поверила голосу, сообщившему о краже денег со счета. За три дня она перевела неизвестному больше 3 млн, а потом пришла в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, 65-летняя жительница Московского района пришла в полицию накануне около 17 часов. Она сообщила, что 22 октября ей позвонил человек, который представился ей банковским сотрудником. Он сообщили о подозрительных действиях с её счетом, и предложил обезопасить средства. Следуя его инструкциям, пенсионерка сняла сначала 1 млн 407 тысяч рублей и через терминал, находящийся на Московском проспекте перевела денежные средства на счет, который назвал звонивший. Утром следующего дня «сотрудник банка» попросил женщину «обезопасить» еще часть средств, и она перевела на указанный счет еще 1 млн 396 тысяч рублей. Но и на это спасатель не остановился, оставшиеся 345 тысяч рублей пенсионерка по подсказке звонившего перевела 26 октября.

В итоге заявитель лишилась 3 млн 148 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На похожий развод попалась и 60-летняя помощник начальника отдела призыва Фрунзенского военкомата. Она выдал звонившей женщине, которая заявила, что представляет банк, где она хранит накопления, номер её банковской карты, а также CVC ком.

В последствии со счета заявителя было списано 360 870 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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