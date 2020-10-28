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28.10.2020 08:50
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Пассажирский Ту-154 ушёл в историю. Самолёт совершил последний в России гражданский полет

Самолет Ту-154 совершил последний гражданский перелет в России 28 октября. Воздушное судно доставило пассажиров из Якутии в Новосибирск.

Самолет принадлежит авиакомпании «Алроса». «Единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс. Воздушное судно (бортовой номер RA-85757) совершило двухчасовой перелет из города Мирного в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров», — рассказали РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Гендиректор авиакомпании рассказал, что сертификат самолета заканчивается. После вывода из эксплуатации борт будет находиться в аэропорту Толмачёво, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Только за время службы в «Алросе» этот Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны и перевез свыше 160 тысяч пассажиров.

Отметим, что авиакомпании принадлежал и последний гражданский Ту-134 (RA-65693), который совершил свой последний рейс в мае прошлого года и был передан в музей истории авиации.

Ту-154 был разработан в конструкторском бюро Туполева. Его первый полёт состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолётом.

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