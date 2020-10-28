Пожар разбудил жильцов пятиэтажки на Витебском проспекте. В больницу увезли пенсионерку

Часть жильцов пятиэтажного дома в Московском районе Петербурга встретила утро среды на улице из-за пожара, который произошёл в одной из квартир. Без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по городу, сигнал о возгорании на Витебском проспекте, 47/4, поступил на пульт дежурного в без четверти пять утра 28 октября. В пятиэтажном доме горела однокомнатная квартира, огонь распространился на кухню и коридор.



В начале шестого утра квартиру потушили силами четырёх расчётов и 16 пожарных. Обгорели 12 квадратных метров обстановки, 85-летнюю хозяйку госпитализировали с отравлением угарным газом. Кроме неё, из дома эвакуировали ещё пять человек. Среди них пострадавших нет.

