Просто дождь прошел, теплый октябрьский дождь

Утро среды встречает Петербург проливным дождем. К обеду должно распогодиться.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 28 октября, в северной столице будет облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем - небольшой.
По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в городе пока формирует уходящий на восток атмосферный фронт. Его стараниями температура воздуха останется существенно выше положенных для конца октября значений.
Днем в Петербурге обещают +10…+12°.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.