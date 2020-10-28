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28.10.2020 08:07
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Просто дождь прошел, теплый октябрьский дождь

Утро среды встречает Петербург проливным дождем. К обеду должно распогодиться.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 28 октября, в северной столице будет облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем - небольшой.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в городе пока формирует уходящий на восток атмосферный фронт. Его стараниями температура воздуха останется существенно выше положенных для конца октября значений.

Днем в Петербурге обещают +10…+12°.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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Комментарии (1)

Alex001
Фига себе тёплый. Мерзкий холодный осенний дождь.
Температура воздуха для осени хороша, да, но не дождя...
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