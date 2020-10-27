Суд в Гааге снял с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya арест, наложенный по делу ЮКОСа

Окружной суд Гааги снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Решение опубликовано 27 октября на сайте Судебной системы Нидерландов.



В судебном решении также упоминаются водочные бренды «На здоровье», «Зубровка», «Кубанская русская водка» и фирменный знак «Союзплодоимпорта», а также сказано, что «Союзплодоимпорт» как унитарное предприятие «не отвечает по обязательствам собственника своего имущества» (то есть Российской Федерации).



РФ по своим обязательствам отвечает имуществом, которым владеет по праву собственности, за исключением имущества, «закрепленного за созданными государством юридическими лицами на праве хозяйственного или оперативного управления», - указал суд.

