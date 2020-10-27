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27.10.2020 21:51
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«Фонтанка» показывает пулю, которой стреляли в депутата и бизнесмена Александра Петрова

Фотографии пули, найденной возле тела выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова, публикует 27 октября вечером 47news.

Издание уточняет, что пулю патрона калибра 7,62, по словам собеседников в полиции, обнаружили в семи метрах от гибели Петрова. Однако уверенности в том, что именно эта пуля убила Петрова, нет. «При прохождении сквозь тело пуля должна была сильно деформироваться, говорят опрошенные эксперты, а этого практически не наблюдается», - пишет 47news. Возможно, найденный боеприпас только задел жертву. Пуля, убившая Петрова, попала сбоку от груди, прошла навылет и должна была расплющиться, как рассказывали эксперты издания.

Прощание с «неформальным хозяином Выборга», как иногда называли в СМИ Александра Петрова, прошло сегодня в выборгском Спасо-Преображенском соборе, на него пришли около 200 человек.

Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.

О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (7)

261896911
Она же оболоченная и сердечником, не должна об плоть сильно деформироваться. Но всё же очень чистенькая.
hal9000
Сайга с оптикой..место то хоть нашли откуда палил?..)
AGP
Стреляют пулей? Фъ, ты не перестаёшь меня радовать))
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