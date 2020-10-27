«Фонтанка» показывает пулю, которой стреляли в депутата и бизнесмена Александра Петрова
Фотографии пули, найденной возле тела выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова, публикует 27 октября вечером 47news.
Издание уточняет, что пулю патрона калибра 7,62, по словам собеседников в полиции, обнаружили в семи метрах от гибели Петрова. Однако уверенности в том, что именно эта пуля убила Петрова, нет. «При прохождении сквозь тело пуля должна была сильно деформироваться, говорят опрошенные эксперты, а этого практически не наблюдается», - пишет 47news. Возможно, найденный боеприпас только задел жертву. Пуля, убившая Петрова, попала сбоку от груди, прошла навылет и должна была расплющиться, как рассказывали эксперты издания.
Прощание с «неформальным хозяином Выборга», как иногда называли в СМИ Александра Петрова, прошло сегодня в выборгском Спасо-Преображенском соборе, на него пришли около 200 человек.
Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.
О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».