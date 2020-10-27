Доля убыточных организаций в России выросла до 33,2% в январе-августе 2020 года
За первые восемь месяцев 2020 года доля убыточных организаций в России выросла на 3,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 33,2%. Такие данные 27 октября опубликовал Росстат. Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 66,8%.
Наибольшие доли убыточных организаций зафиксированы в сферах деятельности железнодорожного транспорта: междугородних и международных пассажирских перевозок (73,3%); добычи угля (63,8%); производства, передачи и распределения пара и горячей воды, кондиционирования воздуха (62,2%).
Наибольшая доля прибыльных организаций (86,2%) выявлена в области трубопроводного транспорта.
По данным статистического ведомства, совокупная прибыль 37,2 тыс. исследованных организаций в январе-августе составила 10,14 трлн рублей, что составляет 85,1% к показателю аналогичного периода прошлого года. Совокупный убыток организаций за те же восемь месяцев достиг 3,64 трлн рублей, что в 2,6 раза выше показателя прошлого года.