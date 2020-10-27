Смольный: в Петербурге заразились коронавирусом 10 тысяч медиков. Умерли официально только 38

Число петербургских медиков, которые заразились коронавирусом, приближается к 10 тысячам человек, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



Как рассказал чиновник журналистам 27 октября, комиссии по заражениям идут каждый день, и общее число заразившихся медиков составляет порядка 9–10 тысяч. При этом большая часть медиков — 7500, — по его словам, получила компенсационные выплаты.



И добавил, что, по последним данным, за время пандемии из-за коронавируса умерли 38 медицинских работников Северной столицы. В то же время на стене памяти на Малой Садовой размещено уже более ста табличек с именами медиков из Петербурга и Ленобласти.

