Петербург разместил облигации на 30 млрд рублей, чтобы частично покрыть дефицит бюджета

Городской комитет финансов разместил государственные облигации Петербурга на 30 млрд рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета региона в 2020 году. Об этом 27 октября сообщили в ведомстве.



Ставка купонного дохода по облигациям RU35003GSP0 на первый купонный период установлена в размере 6,05% годовых, доходность к погашению составит 6,14% годовых. Размещение ценных бумаг проходило в два этапа, второй состоялся на торгах 27 октября на Московской бирже. Погасить облигации город планирует в апреле 2027 года.

