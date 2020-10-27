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27.10.2020 16:36
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Петербург разместил облигации на 30 млрд рублей, чтобы частично покрыть дефицит бюджета

Городской комитет финансов разместил государственные облигации Петербурга на 30 млрд рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета региона в 2020 году. Об этом 27 октября сообщили в ведомстве.

Ставка купонного дохода по облигациям RU35003GSP0 на первый купонный период установлена в размере 6,05% годовых, доходность к погашению составит 6,14% годовых. Размещение ценных бумаг проходило в два этапа, второй состоялся на торгах 27 октября на Московской бирже. Погасить облигации город планирует в апреле 2027 года.

По данным комитета финансов, спрос на облигации составил 83,3 млрд рублей, в 2,8 раза превысив объявленный к размещению объем бумаг.

Агентом по размещению облигаций стало АО «Сбербанк КИБ», организаторами — АО «Газпромбанк», АО «ВТБ Капитал», ПАО «Совкомбанк» и ООО «БК «РЕГИОН». Инвесторами стали кредитные организации (48% удовлетворенного спроса), управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (39,2%), брокерские компании (9,7%), страховые компании (2,9%) и физические лица (0,3%).

В комитете отмечают, что средства от размещения облигаций направят на финансирование дефицита бюджета Петербурга в 2020 году. В этом году он запланирован на уровне 111 млрд рублей.

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