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27.10.2020 16:11
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Фраза из «Бората» стала новым туристическим слоганом в Казахстане. Она подходит для любой ситуации

Фраза Бората в исполнении комика Саши Барона Коэна «Very nice!» стала официальным слоганом рекламной кампании по привлечению туристов в Казахстан. Из этой страны, согласно сюжету фильма «Борат» и его продолжения «Борат-2», главный герой картины — эксцентричный журналист.

Ролик, в котором приезжие осматривают достопримечательности Казахстана и фотографируются с местными жителями, то и дело приговаривая: «Very nice!» — появился на YouTube после выхода второй картины в конце октября.

«Казахстан? Very nice!» — завлекает описание под видео, обещая «бескрайние степи, песок и эпические горные вершины», а также дружелюбие жителей, способных пригласить на семейное торжество вскоре после знакомства. «Как можно описать это удивительное место двумя словами? Как сказал один мудрец: «Very nice!» — намекнули авторы роликов.

Новый слоган с отсылкой к комедии для компании Kazakh Tourism придумали американец Деннис Кин, который ведёт передачи о путешествиях на одном из казахстанских телеканалов, и его коллега, режиссёр Ермек Утемисов.

Ранее многие жители Казахстана сочли фильмы Саши Барона Коэна оскорбительными и призывали к их бойкоту, усмотрев в происходящем на экране расизм. Герои лент комика показаны в юмористическом ключе, например женщины в деревне на родине центрального персонажа впрягаются в повозки вместо лошадей, дома больше похожи на бараки, некоторые родные Бората ведут себя как полоумные. Герой оставляет их дома и уезжает в Америку, чтобы сделать «правдивый репортаж» об этой стране. Создатели ленты неоднократно говорили о том, что высмеивают американский образ жизни и никогда не планировали оскорблять жителей Казахстана. Название страны они выбрали лишь потому, что многие обыватели мало что знают о ней. Продолжение картины — «Борат-2 — вышло за две недели до президентских выборов в США.

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Комментарии (1)

spb7771250
Вот, правильный подход. Вери найс! ) Вместо средневековых религиозных боевых выкриков "не забудем не простим".
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