Фраза Бората в исполнении комика Саши Барона Коэна «Very nice!» стала официальным слоганом рекламной кампании по привлечению туристов в Казахстан. Из этой страны, согласно сюжету фильма «Борат» и его продолжения «Борат-2», главный герой картины — эксцентричный журналист.



Ролик, в котором приезжие осматривают достопримечательности Казахстана и фотографируются с местными жителями, то и дело приговаривая: «Very nice!» — появился на YouTube после выхода второй картины в конце октября.



«Казахстан? Very nice!» — завлекает описание под видео, обещая «бескрайние степи, песок и эпические горные вершины», а также дружелюбие жителей, способных пригласить на семейное торжество вскоре после знакомства. «Как можно описать это удивительное место двумя словами? Как сказал один мудрец: «Very nice!» — намекнули авторы роликов.