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27.10.2020 15:11
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За отсутствие масок в общественном транспорте пока поплатились только 24 петербуржца

Чиновники Смольного составили 24 протокола об административных правонарушениях за несоблюдение масочного режима в транспорте. По информации «Фонтанки», в статистику вошли нарушители, пойманные в течение трех дней — с 24 по 26 октября включительно. Только в понедельник, 26 октября, было составлено 9 протоколов. Данные подтвердили 27 октября в комитете по транспорту.

Ранее Смольный объявил об ужесточении контроля за соблюдением коронавирусных правил гражданами и бизнесом. С 26 октября в рейды вышли 400 представителей органов власти. В транспорте безмасочников ловили 18 мобильных групп (по одной на каждый район). Но полиция к рейдам не присоединилась, что затруднило привлечение нарушителей к ответственности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

AndreyJA
заезжаю на заправку. заправляюсь. следом заезжает полюцейская газель. заправляется. я одеваю маску, иду оплачивать. из газели вылазит трое полюционеров +водила и без масок идут пить кофе...
Var
Долго, видимо, искали людей, готовых свои данные дать, остальные посылали на три буквы.
Karl111
вчера прокатился вечером на 36 трамвае. Большинство без масок, в трамвае от метро Автово не протолкнуться.
Вот и все что нужно знать о борьбе с ковидлой в Санкт-Петербурге.
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