За отсутствие масок в общественном транспорте пока поплатились только 24 петербуржца

Чиновники Смольного составили 24 протокола об административных правонарушениях за несоблюдение масочного режима в транспорте. По информации «Фонтанки», в статистику вошли нарушители, пойманные в течение трех дней — с 24 по 26 октября включительно. Только в понедельник, 26 октября, было составлено 9 протоколов. Данные подтвердили 27 октября в комитете по транспорту.



Ранее Смольный объявил об ужесточении контроля за соблюдением коронавирусных правил гражданами и бизнесом. С 26 октября в рейды вышли 400 представителей органов власти. В транспорте безмасочников ловили 18 мобильных групп (по одной на каждый район). Но полиция к рейдам не присоединилась, что затруднило привлечение нарушителей к ответственности.

