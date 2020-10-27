Речь идет о старинной усадьбе в Петергофе, расположенной на Собственном проспекте, 4а. Ее признали памятником еще в 1990 году. По данным Росреестра, до 2017 года усадьба находилась в государственной собственности, потом ее приобрел Андрей Херсонцев.

За несколько месяцев до этого комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) утвердил охранное обязательство, согласно которому Херсонцев еще весной 2017-го должен был выполнить первоочередные противоаварийные и консервационные работы. В 2018-м ведомство ждало от него проектную документацию по сохранению объекта, а после согласования — работ по восстановлению здания. Выполнить их Херсонцев должен был до 6 июля 2020 года.

К этому моменту памятник, однако, все также оставался разрушенным. В плохом состоянии, в частности, находились лицевые фасады здания, отсутствовали деревянный декор и отмостка, отделка рассохлась, краска шелушилась, была нарушена гидроизоляция здания. В результате на Херсонцева составили протокол об административном правонарушении. Петродворцовый районный суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.



В конце июля КГИОП представил на общественное обсуждение проектную документацию на проведение работ по сохранению усадьбы, разработанную ООО «НИВАД». В ней заявлены демонтаж поздних и поврежденных деревянных конструкций, участков кладки, реставрация фундамента, устройство стен в исторических габаритах, перекрытий и кровли. Капитальные стены восстановят из дерева, но о сохранении существующих материалов речи не идет.



Первые постройки на Собственном проспекте, 4а, возводились в 1860-х по проекту А. И. Штакеншнейдера и перешли барону Ю. И. Жерару-де-Суконтону. В конце XIX века над внешним обликом усадьбы работал архитектор Г. Д. Гримм. В 1950-х здание перестроили, оно лишилось башенки, крылец и террасы. В 2010 году видоизмененную постройку настиг пожар.