Путин и его здоровье в Карабахе. Петербургский лев Авакян рассказал из бункера про орды у границ
«Фонтанка» нашла нетривиального спикера на войне Армении и Азербайджана. Это в прошлом он блистательный денди, решавший деликатные вопросы на таможне, а сегодня — вице-мэр города Артик в камуфляже.
Бывший чиновник Росреестра 39-летний Борис Авакян, а ныне вице-мэр армянского города Артик, 27 октября рассказал 47news, что думают армяне о перспективах конфликта. Он же еще и советник по особым поручениям председателя Национального собрания Республики Арцах, то есть Карабаха.
«Я по пятьдесят раз в день слышу «Дай бог здоровья Путину». У всех взоры обращены на него. Как только у наших границ появится русский флаг — сразу тюрки откатятся. Их нескончаемые орды у наших границ», — говорит Авакян.
«Фонтанка» вместе с Петербургом помнит его как яркого чиновника-денди от Росреестра, завсегдатая правильных ресторанов, решавшего вопросы на таможне. В его биографии светские приключения, топ-иномарки и жена — мисс мира. Наконец, розыск по контрабандному делу и дерзкий побег в Париж из-под ареста.
Журналист 47news поговорил с Авакяном, когда тот находился в бункере в столице Карабаха Степанакерте. «Сегодня три раза сирена работала. Света в домах нет. Только в бункере. Спим здесь на матрасах по очереди, готовим на газовой горелке. Мы в осаде».
Сегодня Авакян говорит то, что вряд ли понравится лидеру Армении: «Когда у нас случилась бархатная революция, вместо того, чтобы высказывать популистские идеи, нужно было идти в сторону интеграции с Россией... На другом же конце сегодня — американцы. Они печатают деньги, и они не жадные. Нужно двигаться в сторону союзного государства России и Беларуси. Очевидно же, что мы не можем содержать армию, сопоставимую с Азербайджаном. У нас оборонный бюджет 600 млн долларов, у наших противников — нефть, 50 млрд золотовалютных запасов и помощь Турции, военные советники. Баланс явно не в нашу сторону».
Кстати, по словам Авакяна, ни о каком его розыске в России речь уже не идет.
«Как вы себе это представляете? Меня же проверяли перед назначением. Гражданство у меня только армянское. Регулярно общаюсь с дипмиссией России, а там уж точно не подошли бы на километр, если что не так. Все те дела — минувших дней», — подчеркнул Авакян.
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