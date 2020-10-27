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27.10.2020 14:28
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Путин и его здоровье в Карабахе. Петербургский лев Авакян рассказал из бункера про орды у границ

«Фонтанка» нашла нетривиального спикера на войне Армении и Азербайджана. Это в прошлом он блистательный денди, решавший деликатные вопросы на таможне, а сегодня — вице-мэр города Артик в камуфляже.

Бывший чиновник Росреестра 39-летний Борис Авакян, а ныне вице-мэр армянского города Артик, 27 октября рассказал 47news, что думают армяне о перспективах конфликта. Он же еще и советник по особым поручениям председателя Национального собрания Республики Арцах, то есть Карабаха.

«Я по пятьдесят раз в день слышу «Дай бог здоровья Путину». У всех взоры обращены на него. Как только у наших границ появится русский флаг — сразу тюрки откатятся. Их нескончаемые орды у наших границ», — говорит Авакян.

«Фонтанка» вместе с Петербургом помнит его как яркого чиновника-денди от Росреестра, завсегдатая правильных ресторанов, решавшего вопросы на таможне. В его биографии светские приключения, топ-иномарки и жена — мисс мира. Наконец, розыск по контрабандному делу и дерзкий побег в Париж из-под ареста.

Журналист 47news поговорил с Авакяном, когда тот находился в бункере в столице Карабаха Степанакерте. «Сегодня три раза сирена работала. Света в домах нет. Только в бункере. Спим здесь на матрасах по очереди, готовим на газовой горелке. Мы в осаде».

Фото: Борис Авакян
Фото: Борис Авакян
Фото: Борис Авакян
Фото: Борис Авакян
Фото: Борис Авакян

Сегодня Авакян говорит то, что вряд ли понравится лидеру Армении: «Когда у нас случилась бархатная революция, вместо того, чтобы высказывать популистские идеи, нужно было идти в сторону интеграции с Россией... На другом же конце сегодня — американцы. Они печатают деньги, и они не жадные. Нужно двигаться в сторону союзного государства России и Беларуси. Очевидно же, что мы не можем содержать армию, сопоставимую с Азербайджаном. У нас оборонный бюджет 600 млн долларов, у наших противников — нефть, 50 млрд золотовалютных запасов и помощь Турции, военные советники. Баланс явно не в нашу сторону».

Кстати, по словам Авакяна, ни о каком его розыске в России речь уже не идет.

«Как вы себе это представляете? Меня же проверяли перед назначением. Гражданство у меня только армянское. Регулярно общаюсь с дипмиссией России, а там уж точно не подошли бы на километр, если что не так. Все те дела — минувших дней», — подчеркнул Авакян.

О том, как приходят гробы, на каких условиях армяне видят перемирие, об ожидании российских миротворцев и про посланцев из Ливии, читайте в материале 47news.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

263889931
За базаром раньше нужно было следить и смотреть в сторону России, и Путина!
А теперь нечего плакаться, пускайте все заработанные на российских рынках деньги в покупку оружия и найм контрактников, для защиты своей независимой, проамериканской оккупированной "ненавистными вами русскими" страны, в которой вы закрыли все русскоязычные школы!
нечего нашему солдату там делать!
Негодяи двуличные!
teodor
Ха-ха вот жук быстро он переобулся, армяне они такие! 12 миллионов по миру живет, а страну защищать некому))
Bobr Dobr
Если он был российским чиновником- то у него российское гражданство. Могло быть и армянское и ещё какое в те годы на это особо не смотрели.
Теперь. Выход из российского гражданства - разрешительная процедура. Так-как субъект явно не в ладах с российским законом , то выйти из гражданства он не мог.
Это российский гражданин, которого желательно арестовать. (Если азербайджанцы раньше не отпилят ему кое-что).
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