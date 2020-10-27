Путин и его здоровье в Карабахе. Петербургский лев Авакян рассказал из бункера про орды у границ

«Фонтанка» нашла нетривиального спикера на войне Армении и Азербайджана. Это в прошлом он блистательный денди, решавший деликатные вопросы на таможне, а сегодня — вице-мэр города Артик в камуфляже.

Бывший чиновник Росреестра 39-летний Борис Авакян, а ныне вице-мэр армянского города Артик, 27 октября рассказал 47news, что думают армяне о перспективах конфликта. Он же еще и советник по особым поручениям председателя Национального собрания Республики Арцах, то есть Карабаха.

«Я по пятьдесят раз в день слышу «Дай бог здоровья Путину». У всех взоры обращены на него. Как только у наших границ появится русский флаг — сразу тюрки откатятся. Их нескончаемые орды у наших границ», — говорит Авакян.



Фото: Борис Авакян Фото: Борис Авакян Фото: Борис Авакян Фото: Борис Авакян Фото: Борис Авакян

Сегодня Авакян говорит то, что вряд ли понравится лидеру Армении: «Когда у нас случилась бархатная революция, вместо того, чтобы высказывать популистские идеи, нужно было идти в сторону интеграции с Россией... На другом же конце сегодня — американцы. Они печатают деньги, и они не жадные. Нужно двигаться в сторону союзного государства России и Беларуси. Очевидно же, что мы не можем содержать армию, сопоставимую с Азербайджаном. У нас оборонный бюджет 600 млн долларов, у наших противников — нефть, 50 млрд золотовалютных запасов и помощь Турции, военные советники. Баланс явно не в нашу сторону».

