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27.10.2020 13:43
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ДТП с грузовиками полностью перекрыло съезд с КАД на Октябрьскую набережную

Два грузовика не поделили съезд с кольцевой автодороги Петербурга на развязке с Октябрьской набережной. Проезд оказался перекрыт, и на КАД собралась пробка.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 октября в 12:40 на 85-м километре внешнего кольца КАД, на съезде на Октябрьскую набережную, столкнулись грузовые автомобили ГАЗ и КамАЗ. Информации о пострадавших в ДТП не поступало, на месте работают сотрудники МЧС и обслуживающей дорогу подрядной организации.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Поврежденные грузовики заняли всю проезжую часть, из-за чего с 12:40 съезд с внешнего кольца КАД на Октябрьскую набережную оказался полностью перекрыт. Из-за этого на кольцевой собралась пробка длиной около 1,5 километров.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (3)

Маэстро
Равшану и Джумшуту на двоих дороги не хватило. Начальника ругаться будет.
bluxer
Профессионалы.
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