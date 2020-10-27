Два грузовика не поделили съезд с кольцевой автодороги Петербурга на развязке с Октябрьской набережной. Проезд оказался перекрыт, и на КАД собралась пробка.



Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 октября в 12:40 на 85-м километре внешнего кольца КАД, на съезде на Октябрьскую набережную, столкнулись грузовые автомобили ГАЗ и КамАЗ. Информации о пострадавших в ДТП не поступало, на месте работают сотрудники МЧС и обслуживающей дорогу подрядной организации.