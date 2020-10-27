Неизвестный мужчина погиб под колесами автомобиля в Тосненском районе Ленобласти утром 27 октября. За час этим утром в ДТП погибли двое пешеходов, второй случай произошел в Петербурге.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:15 на 103-м километре автодороги Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора, в поселке Стекольное, 56-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes, сбил неустановленного мужчину лет 50 на вид. Предположительно, наезд произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.