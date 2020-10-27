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27.10.2020 13:38
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Микроавтобус снес пешехода на трассе под Петербургом. Неизвестный, предположительно, шел по «зебре»

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_14009034" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_14009034" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Неизвестный мужчина погиб под колесами автомобиля в Тосненском районе Ленобласти утром 27 октября. За час этим утром в ДТП погибли двое пешеходов, второй случай произошел в Петербурге.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:15 на 103-м километре автодороги Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора, в поселке Стекольное, 56-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes, сбил неустановленного мужчину лет 50 на вид. Предположительно, наезд произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Его личность устанавливается. На кадрах с места происшествия видно, что от удара старому микроавтобусу вмяло переднюю часть с левой стороны и разбило лобовое стекло.

Спустя 40 минут в Петербурге, на Политехнической улице, в ДТП погиб еще один пешеход. Он тоже угодил под «Мерседес», но уже легковой. По предварительным данным, 61-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_14009034" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_14009034" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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