ФАС продлила сроки рассмотрения ходатайства сотовых операторов о совместном предприятии по 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила срок рассмотрения ходатайства сотовых операторов о создании совместного предприятия по построению сетей 5G до 21 декабря 2020 года. Сообщение об этом 27 октября появилось на сайте ведомства.

В ФАС отмечают, что служба направила участникам сделки ряд условий, которые они обязаны выполнить, чтобы обеспечить конкуренцию на рынке услуг сотовой связи. Ведомство примет решение по ходатайству после соблюдения этих условий.

В декабре 2019 года «Большая четверка» операторов подписала соглашение о намерениях создать совместное предприятие для расчистки спектра 5G. Первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи этого стандарта, действительную до 2025 года, в июле 2020 года получила МТС. Услуга должна заработать в 83 субъектах страны. При этом представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков говорил «Фонтанке», что в Петербурге сеть 5G может быть развернута к 2022 году.