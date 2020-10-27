Суд наказал водителя, который сбил 5-летнюю девочку во дворе на Народной, отвез в больницу и скрылся

Всё произошло 18 декабря 2019 года около 19:05 во дворе дома 1 по Народной улице. Как сообщает 27 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый следовал на автомобиле Volkswagen Golf (первоначально сообщалось, что он был на «Жигулях») по внутридворовой территории со стороны Октябрьской набережной в направлении Дальневосточного проспекта на скорости порядка 5 км/ч.

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который в декабре 2019 года сбил во дворе маленькую девочку. Она получила серьезные травмы.

Суд установил, что видимость не была ограничена, и водитель мог заранее заметить приближавшихся к полосе его следования женщину и девочку, а значит — предотвратить наезд. Однако он не остановился и сбил ребенка.

После этого мужчина доставил женщину и 5-летнюю пострадавшую в травмпункт, а затем уехал, не оставив своих данных и не сообщив о ДТП в полицию. Сначала состояние девочки оценили как удовлетворительное, но затем, уже в больнице имени Раухфуса, медики диагностировали у нее тяжелые травмы.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП). Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Невский районный суд Петербурга признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением водительских прав на 2 года.