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27.10.2020 10:23
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Роспотребнадзор предписал тщательнее дезинфицировать магазины, общественный транспорт и театры

Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекцию общественных мест в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Постановление, подписанное главным санитарным врачом Анной Поповой, появилось на портале правовой информации 27 октября.

Мероприятия по дезинфекции необходимо усилить на транспорте, в такси, торговых объектах, точках общественного питания, в местах проведения культурно-просветительских мероприятий и театрах.

Тем же постановлением Роспотребнадзор вводит с 28 октября всеобщий масочный режим по всей России и рекомендует региональным властям ввести комендантский час для заведений развлекательного характера и точек общепита.

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Комментарии (4)

Философ (не тролль)
Да уж... Хотя бы добились, чтобы делали как РПН предписывает, а потом и об усилении можно поговорить.
SERGEY111
Контора пишет (С).
DEMOMON
Что-то РПН сегодня в ударе. Они что, после корпоратива там все что ли?
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