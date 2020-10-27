Роспотребнадзор предписал тщательнее дезинфицировать магазины, общественный транспорт и театры
Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекцию общественных мест в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Постановление, подписанное главным санитарным врачом Анной Поповой, появилось на портале правовой информации 27 октября.
Мероприятия по дезинфекции необходимо усилить на транспорте, в такси, торговых объектах, точках общественного питания, в местах проведения культурно-просветительских мероприятий и театрах.
Тем же постановлением Роспотребнадзор вводит с 28 октября всеобщий масочный режим по всей России и рекомендует региональным властям ввести комендантский час для заведений развлекательного характера и точек общепита.