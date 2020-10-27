На Политехнической «Мерседес» насмерть сбил пенсионера
Недалеко от железнодорожной станции Кушелевка в Калининском районе Петербурга под колёсами автомобиля погиб пенсионер.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, 27 октября примерно в 7:55 у дома
На Политехнической «Мерседес» насмерть сбил пенсионера
Недалеко от железнодорожной станции Кушелевка в Калининском районе Петербурга под колёсами автомобиля погиб пенсионер.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, 27 октября примерно в 7:55 у дома
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