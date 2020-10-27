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27.10.2020 09:53
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На Политехнической «Мерседес» насмерть сбил пенсионера

Недалеко от железнодорожной станции Кушелевка в Калининском районе Петербурга под колёсами автомобиля погиб пенсионер.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, 27 октября примерно в 7:55 у дома № 3/1 по улице Политехнической Mercedes B200 сбил пешехода. За рулём машины сидел 48-летний водитель, дорогу в неположенном месте перебегал 61-летний житель. От полученных травм он скончался на месте.

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Комментарии (1)

Men13
Фонтанка успела у погибшего проверить наличие пенсионного удостоверения у мужчины?
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