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27.10.2020 08:34
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Заразившегося коронавирусом губернатора Иркутской области госпитализировали

Заразившегося коронавирусом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева госпитализировали 27 октября. Чиновнику необходимо круглосуточное медицинское наблюдение.

«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», - сообщили ТАСС в правительстве региона.

О заболевании Игоря Кобзева стало известно накануне. Губернатор ушел на самоизоляцию и говорил, что чувствует себя хорошо.

По данным регионального оперативного штаба, в Иркутской области на 27 октября подтверждено 23 621 случай заражения. Прирост за последние сутки составил 223 человека.

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