Заразившегося коронавирусом губернатора Иркутской области госпитализировали
Заразившегося коронавирусом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева госпитализировали 27 октября. Чиновнику необходимо круглосуточное медицинское наблюдение.
«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», - сообщили ТАСС в правительстве региона.
О заболевании Игоря Кобзева стало известно накануне. Губернатор ушел на самоизоляцию и говорил, что чувствует себя хорошо.
По данным регионального оперативного штаба, в Иркутской области на 27 октября подтверждено 23 621 случай заражения. Прирост за последние сутки составил 223 человека.