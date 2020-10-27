«Опустились до уровня банального хамства». Лавров указал, что в ЕС не способны адекватно оценить происходящее в мире

Брюссель взял за правило «разговаривать с Москвой с позиции презумпции ее виновности во всем», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западные коллеги «подзабыли, что такое дипломатия и опустились на уровень банального хамства».



Лавров в очередной раз прокомментировал решение Евросоюза ввести санкции против граждан России в связи с предполагаемым отравлением политика Алексея Навального.



«Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона. Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем»,— сказал министр 27 октября в интервью хорватской газете «Вечерни Лист».

