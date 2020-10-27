«Опустились до уровня банального хамства». Лавров указал, что в ЕС не способны адекватно оценить происходящее в мире
Брюссель взял за правило «разговаривать с Москвой с позиции презумпции ее виновности во всем», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западные коллеги «подзабыли, что такое дипломатия и опустились на уровень банального хамства».
Лавров в очередной раз прокомментировал решение Евросоюза ввести санкции против граждан России в связи с предполагаемым отравлением политика Алексея Навального.
«Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона. Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем»,— сказал министр 27 октября в интервью хорватской газете «Вечерни Лист».
Глава МИД напомнил о молчании Берлина в ответ на четыре запроса Генпрокуратуры РФ, направленные в связи с инцидентом с Навальным, что, по его словам, нарушает обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Также Лавров указал, что доказательств предоставлено не было.
«Никаких фактов и доказательств никто не предоставил. Все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате "highly likely", претензии выдвигаются на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике»,— добавил Лавров.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».
Кроме того, в октябре эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, которым был отравлен Навальный, структурно похоже на два других из группы «Новичок», и его нет в списке приложения к Конвенции о запрете химоружия.