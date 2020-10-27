FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
76.44р90.45р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 07:20
0
Печать

На Сахалине за десять минут три автомобиля Toyota попали в ДТП с тремя коровами. Одной из них не повезло дважды

ДТП с крупным рогатым скотом и тремя автомобилями Toyota произошло на Сахалине 27 октября. Пастух решил в темноте перегнать коров через трассу Южно-Сахалинск — Синегорск.

Первым в стадо врезался водитель грузовой Toyota HiAce, который сбил трех коров рассказали в пресс-службе областного управления МВД. Машина пострадала, водитель отделался ушибами. Через 10 минут уже сбитой и лежащей на трассе корове досталось еще раз, в нее врезался водитель Toyota Land Cruiser Prado. От удара внедорожник отбросило на стоявшую на обочине Toyota Platz. Обе машины оказались в кювете, водители также получили ушибы.

Три сбитые коровы погибли. По факту нарушения пункта 24.5 правил дорожного движения, который регламентирует прогон животных, проводится проверка, добавили в полиции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний