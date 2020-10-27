На Сахалине за десять минут три автомобиля Toyota попали в ДТП с тремя коровами. Одной из них не повезло дважды
ДТП с крупным рогатым скотом и тремя автомобилями Toyota произошло на Сахалине 27 октября. Пастух решил в темноте перегнать коров через трассу Южно-Сахалинск — Синегорск.
Первым в стадо врезался водитель грузовой Toyota HiAce, который сбил трех коров рассказали в пресс-службе областного управления МВД. Машина пострадала, водитель отделался ушибами. Через 10 минут уже сбитой и лежащей на трассе корове досталось еще раз, в нее врезался водитель Toyota Land Cruiser Prado. От удара внедорожник отбросило на стоявшую на обочине Toyota Platz. Обе машины оказались в кювете, водители также получили ушибы.
Три сбитые коровы погибли. По факту нарушения пункта 24.5 правил дорожного движения, который регламентирует прогон животных, проводится проверка, добавили в полиции.