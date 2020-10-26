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26.10.2020 23:17
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Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 6500

Ещё 61 человек с пневмонией и положительными тестами на коронавирусную инфекцию скончались в Москве. Данные о суточном приросте летальных исходов 26 октября сообщает столичный оперштаб.

Таким образом, по официальным данным, всего в Москве подтверждено 6 503 умерших от COVID-19. Это четверть от всех смертей, зарегистрированных в России. По стране скончались 26 330 заболевших, из них 3 627 умерли в Петербурге.

Всего за период пандемии в России выявлено более 1,5 млн заразившихся. В выходные статистика по приросту новых случаев коронавируса упала, но новая неделя началась с очередного обновления антирекордов. По стране зарегистрировали 17 347 случаев за сутки, в Петербурге — 715.

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Комментарии (1)

virusanet
с каждым днём всё меньше и меньше.
собянин решил слить фуфловирус зачем?

хе-хе.
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