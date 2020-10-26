Минздрав объяснил нехватку лекарств для онкобольных и придумал, как не допустить дефицит
Минздрав примет меры, чтобы избежать дефицита лекарств для онкобольных в России, на ситуацию с которыми обратили внимание благотворительные фонды. В министерстве хотят пересмотреть предельную отпускную цену на препараты.
«В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава 26 октября.
В министерстве заверили, что ситуация, связанная с наличием лекарств для лечения больных онкологией, находится на контроле. Существенное негативное влияние на неё оказала пандемия коронавируса, которой объясняют рост цен на сырьё и, соответственно, подорожание самих препаратов.
26 октября Фонд Константина Хабенского, AdVita, «Подари жизнь» и ещё более двадцати благотворительных организаций опубликовали открытое письмо к президенту, правительству и профильным ведомством с просьбой принять экстренные меры и решить проблему с лекарствами для лечения онкологических больных, особенно детей. Авторы сообщили, что о нехватке препаратов врачи говорят давно, но к концу 2020 года ситуация ухудшилась и стала катастрофической.