В Горелово «Пежо» с ребёнком улетело в кювет после встречи с микроавтобусом. Авария попала на видео
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла в Красносельском районе Петербурга вечером 26 октября. Курьерский микроавтобус на скорости снёс возникшую на пути легковую машину.
Об аварии на перекрёстке Аннинского и Красносельского шоссе сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По предварительной информации, в половине восьмого вечера дорогу не поделили «Пежо 207» и «Форд Транзит».
В результате столкновения легковой автомобиль оказался в кювете, двое пассажиров-мужчин - в больнице с травмами средней степени тяжести. Также в салоне находилась девочка двух лет. Видимых травм у неё нет, в медучреждение её увезли для консультации.
Видео ДТП опубликовано в группе «Транспортный коллапс, Красное село». Судя по записи, водитель «Пежо» не увидел стремительное приближение микроавтобуса с логотипом компании экспресс-доставки DHL, который после столкновения с машиной врезался в столб. Как отметили в группе, ребёнок был в детском удерживающем кресле.