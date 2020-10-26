Два человека получили травмы в аварии, которая произошла в Красносельском районе Петербурга вечером 26 октября. Курьерский микроавтобус на скорости снёс возникшую на пути легковую машину.



Об аварии на перекрёстке Аннинского и Красносельского шоссе сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По предварительной информации, в половине восьмого вечера дорогу не поделили «Пежо 207» и «Форд Транзит».

В результате столкновения легковой автомобиль оказался в кювете, двое пассажиров-мужчин - в больнице с травмами средней степени тяжести. Также в салоне находилась девочка двух лет. Видимых травм у неё нет, в медучреждение её увезли для консультации.