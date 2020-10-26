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26.10.2020 22:21
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В Горелово «Пежо» с ребёнком улетело в кювет после встречи с микроавтобусом. Авария попала на видео

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла в Красносельском районе Петербурга вечером 26 октября. Курьерский микроавтобус на скорости снёс возникшую на пути легковую машину.

Об аварии на перекрёстке Аннинского и Красносельского шоссе сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По предварительной информации, в половине восьмого вечера дорогу не поделили «Пежо 207» и «Форд Транзит».

В результате столкновения легковой автомобиль оказался в кювете, двое пассажиров-мужчин - в больнице с травмами средней степени тяжести. Также в салоне находилась девочка двух лет. Видимых травм у неё нет, в медучреждение её увезли для консультации.

Видео ДТП опубликовано в группе «Транспортный коллапс, Красное село». Судя по записи, водитель «Пежо» не увидел стремительное приближение микроавтобуса с логотипом компании экспресс-доставки DHL, который после столкновения с машиной врезался в столб. Как отметили в группе, ребёнок был в детском удерживающем кресле.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

jump
только лежачий полицейский исправит ситуацию на этом шоссе. Ибо у водятлов мозгов нет совсем. Вообще-то в данном дтп виноват водятел DHL - нефик лететь! А если-бы в Пежо труп был бы ?
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