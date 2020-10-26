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26.10.2020 20:19
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В Петербурге фейкоделов, напугавших родителей школьников дистантом, изучат правохранители

Создателям фейка о дистанционном обучении в петербургских школах предстоит объясниться с правоохранителями, анонсировала вице-губернатор Ирина Потехина.

«Сегодня в родительских чатах появилась «новость» о переводе школ на удаленное обучение. Это — фейк, — написала она 26 октября на своей странице «ВКонтакте». — Хочу напомнить, что 21 октября по согласованию с Роспотребнадзором вышло распоряжение Комитета по образованию, где обозначены сроки окончания каникул — 8 ноября. Никаких других нормативных актов по работе школ больше не принималось. Инцидентом займутся правоохранительные органы».

Как писала «Фонтанка», авторы дезинформации в качестве подтверждения своей гипотезы распространяли скриншот новости на сайте Смольного. Но это старое сообщение, еще от 24 марта, когда система образования, действительно, переходила на дистанционный режим работы. А чтобы ввести читателей в заблуждение, на скриншоте изменены даты, что заметно невооруженным взглядом.

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Комментарии (2)

Редиска Здесь
Так было уже в марте. Кто-то высказался в соцсетях, что все закроют, люди будут дома сидеть. Пока органы расследовали этот "фейк", все и в самом деле закрыли, и оказалось что не фейк...
footballer13
Там у вас конкурс на самый дебильный заголовок, что ли?
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