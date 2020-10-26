В Петербурге фейкоделов, напугавших родителей школьников дистантом, изучат правохранители
Создателям фейка о дистанционном обучении в петербургских школах предстоит объясниться с правоохранителями, анонсировала вице-губернатор Ирина Потехина.
«Сегодня в родительских чатах появилась «новость» о переводе школ на удаленное обучение. Это — фейк, — написала она 26 октября на своей странице «ВКонтакте». — Хочу напомнить, что 21 октября по согласованию с Роспотребнадзором вышло распоряжение Комитета по образованию, где обозначены сроки окончания каникул — 8 ноября. Никаких других нормативных актов по работе школ больше не принималось. Инцидентом займутся правоохранительные органы».
Как писала «Фонтанка», авторы дезинформации в качестве подтверждения своей гипотезы распространяли скриншот новости на сайте Смольного. Но это старое сообщение, еще от 24 марта, когда система образования, действительно, переходила на дистанционный режим работы. А чтобы ввести читателей в заблуждение, на скриншоте изменены даты, что заметно невооруженным взглядом.