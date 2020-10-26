Трое «под мухой» устроили ДТП на тележке из гипермаркета на проспекте Энгельса
Необычное ДТП произошло на парковке гипермаркета в Выборгском районе Петербурга. Трое пьяных приятелей захотели покататься на магазинной тележке. Разбираться пришлось сотрудникам Росгвардии.
Как сообщает 26 октября пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, около шести часов утра 25 октября на парковке около гипермаркета на проспекте Энгельса трое граждан, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, взяли металлическую тележку для товаров и решили на ней покататься. В результате они поцарапали крыло, дверь и бампер припаркованного автомобиля Skoda Rapid.
Владелец машины, увидев такую «красоту», обратился к наряду вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования и как раз проезжал неподалеку. Сотрудники Росгвардии задержали троих «гонщиков» неподалеку от гипермаркета, у одного из домов на улице Шостаковича, и передали в 58-й отдел полиции.
Сумма ущерба от действий хулиганов устанавливается.