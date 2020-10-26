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26.10.2020 18:18
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Трое «под мухой» устроили ДТП на тележке из гипермаркета на проспекте Энгельса

Необычное ДТП произошло на парковке гипермаркета в Выборгском районе Петербурга. Трое пьяных приятелей захотели покататься на магазинной тележке. Разбираться пришлось сотрудникам Росгвардии.

Как сообщает 26 октября пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, около шести часов утра 25 октября на парковке около гипермаркета на проспекте Энгельса трое граждан, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, взяли металлическую тележку для товаров и решили на ней покататься. В результате они поцарапали крыло, дверь и бампер припаркованного автомобиля Skoda Rapid.

Владелец машины, увидев такую «красоту», обратился к наряду вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования и как раз проезжал неподалеку. Сотрудники Росгвардии задержали троих «гонщиков» неподалеку от гипермаркета, у одного из домов на улице Шостаковича, и передали в 58-й отдел полиции.

Сумма ущерба от действий хулиганов устанавливается.

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Комментарии (4)

263877541
Каршеринг для нищебродов по цене залога.Без регистрации и ОСАГО.
мухомор
Вчера рядом с тк июнь чуть не сбил такого же школотрона в тележке из магазина. Разнополая группа подростков по общий гогот запустила его наперерез моей машине. Тормозил в пол.
Yksy
А, ну если в 58 передали, парням повезло.
Ничего им не будет.
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