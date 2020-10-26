«Зенит» решил заменить Семака на аргентинского тренера Почеттино. Ему пообещали 6,5 млн евро в год
Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино по поводу его приглашения на пост главного тренера клуба. Как сообщает «Чемпионат.com», петербуржцы готовы предложить ему 6,5 млн евро в год плюс бонусы.
Рассматривать кандидатуру российского тренера в случае отставки Сергея Семака в «Зените» не будут.
48-летний Почеттино занимал должность главного тренера английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год. В этом качестве он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.
44-летний Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые дважды становились чемпионами, а также выигрывали Кубок России и Суперкубок страны.