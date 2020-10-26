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26.10.2020 17:48
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«Зенит» решил заменить Семака на аргентинского тренера Почеттино. Ему пообещали 6,5 млн евро в год

Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино по поводу его приглашения на пост главного тренера клуба. Как сообщает «Чемпионат.com», петербуржцы готовы предложить ему 6,5 млн евро в год плюс бонусы.

Рассматривать кандидатуру российского тренера в случае отставки Сергея Семака в «Зените» не будут.

48-летний Почеттино занимал должность главного тренера английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год. В этом качестве он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

44-летний Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые дважды становились чемпионами, а также выигрывали Кубок России и Суперкубок страны.

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Комментарии (16)

fantus76
Тут же как, главное чтобы адмирала Семака не перевели с балтийского моря в чёрное вслед зп частью его команды.
vitor
Руководство "Зенита" молниеносно отреагировала на информацию о возможной замене главного тренера Сергея Семака на Маурисио Почеттино. Генеральный директор чемпионов России Александр Медведев назвал выдумкой переговоры с аргентинским тренером.В источнике

Александр Медведев
Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций. Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты.
неслучайный
Перед мясом были вбросы, теперь перед Лигой чемпионов..
Медведей уже назвал фейком
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