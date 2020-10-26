На границе Белоруссии развернули почти 600 иностранцев. «Крепкие молодые люди» не смогли объяснить цель визита
Почти 600 иностранным гражданам, которые чётко не смогли описать цель своего визита, было отказано во въезде в Белоруссию на минувшей неделе. Об этом 26 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на Госпогранкомитет республики.
«За прошедшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам», — приводит агентство слова официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Он уточнил, что речь идёт о приезжих из Польши, Украины, Литвы. По словам Бычковского, «абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь».
Засыпались они на вопросах о цели визита, месте временного проживания и источниках финансовых средств.
Тем временем в Белоруссии не утихают протесты, связанные с переизбранием президента Александра Лукашенко на очередной срок. 26 октября, по данным правозащитников, к 16:00 было задержано около 150 человек.
В воскресенье в Минске прошёл многотысячный марш «народного ультиматума», в ходе которого милиция использовала против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты. После него экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников к общенациональной забастовке.