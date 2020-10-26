Больше половины российских врачей отметили снижение заработка во время пандемии

Каждый второй врач в период коронавирусной пандемии испытал снижение заработка. Такие данные приводит специализированный медицинский портал «Медвестник» по итогам опроса совместно с компанией RNC Pharma.

Так, у 12% респондентов отметили резкое падение дохода, 37% заявили, что их заработок «заметно уменьшился». Всего уменьшение дохода коснулось 55% врачей. Некоторые в качестве причин указывали увольнение или вынужденный отпуск.

Лишь у 6% доходы увеличились, однако всё равно недостаточно в сравнении с ростом нагрузки.