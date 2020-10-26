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26.10.2020 15:30
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Больше половины российских врачей отметили снижение заработка во время пандемии

Каждый второй врач в период коронавирусной пандемии испытал снижение заработка. Такие данные приводит специализированный медицинский портал «Медвестник» по итогам опроса совместно с компанией RNC Pharma.

Так, у 12% респондентов отметили резкое падение дохода, 37% заявили, что их заработок «заметно уменьшился». Всего уменьшение дохода коснулось 55% врачей. Некоторые в качестве причин указывали увольнение или вынужденный отпуск.

Лишь у 6% доходы увеличились, однако всё равно недостаточно в сравнении с ростом нагрузки.

В ходе опроса 20% респондентов заявили о том, что количество получаемых ими денег практически не изменилось, потому что на фоне «ковидных» надбавок были сокращены другие формы доплат.

Безусловный рост доходов заметили лишь 12% опрошенных, среди них — самые разные специалисты — от инфекционистов и врачей скорой помощи до педиатров и терапевтов. Причем последние рассказывали о росте доходов даже чаще, чем их коллеги других специальностей.

Вскоре после того, как Путин в апреле распорядился платить врачам за работу с ковидом, из многих городов, в том числе из Петербурга, начали поступать сообщения о своеобразной трактовке распоряжения. Врачи отмечали, что платят не полностью, а как раз высчитывая часы и даже минуты, проведенные в «красной» зоне. Тогда президент назвал это «канителью».

Ранее стало известно, что выплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами продлят на 2021 год, но механизм будет изменен.

Исследование предполагало возможность одного ответа и проводилось среди зарегистрированных пользователей портала «Медицинский вестник» с 15 сентября по 21 октября 2020 года. Общая выборка составила 245 врачей 39 специальностей из 126 городов России.

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