FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
26.10.2020 16:16
8
Печать

«Толпа козлов и баранов» перегородила подъезд к КАД со стороны Ломоносова

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14005022" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Необычное препятствие встретилось автомобилистам в Петродворцовом районе Петербурга днем 26 октября. Проезд к кольцевой автодороге перегородили козлы и бараны. Не в привычном для водителей смысле, а самые настоящие.

«Толпа козлов и баранов на выезде из Ломоносова в сторону КАД», — комментирует очевидец Владимир записанное видео, опубликованное в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Снято оно во втором часу дня 26 октября на Ораниенбаумском проспекте.

В полутора километрах от въезда на КАД на проезжей части, с обеих сторон огороженной отбойниками, оказалось целое стадо парнокопытных. Животные сбились в плотную кучу в левой полосе, полностью ее перекрыв.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14005022" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

263836471
Сколько из них уехало в багажниках?
мухомор
где-то впереди пустой автобус Махачкала-Санкт-Петербург.
вадики
8 баранов это с тобой было)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний