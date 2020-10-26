Необычное препятствие встретилось автомобилистам в Петродворцовом районе Петербурга днем 26 октября. Проезд к кольцевой автодороге перегородили козлы и бараны. Не в привычном для водителей смысле, а самые настоящие.

«Толпа козлов и баранов на выезде из Ломоносова в сторону КАД», — комментирует очевидец Владимир записанное видео, опубликованное в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Снято оно во втором часу дня 26 октября на Ораниенбаумском проспекте.

В полутора километрах от въезда на КАД на проезжей части, с обеих сторон огороженной отбойниками, оказалось целое стадо парнокопытных. Животные сбились в плотную кучу в левой полосе, полностью ее перекрыв.