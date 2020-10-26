УФАС раскрыло картель на рынке санитарной очистки города. «Командная работа» трех компаний принесла им 112 млн рублей

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении ООО «Восход», ООО «Аврора» и ООО «Волна». Компании подозреваются в картельном соглашении на 14 закупках на уборку и санитарную очистку территорий в различных районах города. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ведомства.



Дело возбуждено на основе материалов природоохранной прокуратуры Петербурга и заявления депутата Госдумы Антона Гетта. По данным УФАС, совокупный доход подозреваемых от соглашения составил 111,6 млн рублей. Сотрудники ведомства установили, что компании участвовали в закупках, разбившись на пары: «Волна» и «Восход», «Восход» и «Аврора».