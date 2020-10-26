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26.10.2020 15:06
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УФАС раскрыло картель на рынке санитарной очистки города. «Командная работа» трех компаний принесла им 112 млн рублей

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении ООО «Восход», ООО «Аврора» и ООО «Волна». Компании подозреваются в картельном соглашении на 14 закупках на уборку и санитарную очистку территорий в различных районах города. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено на основе материалов природоохранной прокуратуры Петербурга и заявления депутата Госдумы Антона Гетта. По данным УФАС, совокупный доход подозреваемых от соглашения составил 111,6 млн рублей. Сотрудники ведомства установили, что компании участвовали в закупках, разбившись на пары: «Волна» и «Восход», «Восход» и «Аврора».

Помимо этого, как отмечают в УФАС, организации создавали файлы заявок на одном компьютере в одно и то же время, подавали заявки синхронно и с минимальным снижением начальной цены контракта (0–1,5%), а также использовали единую инфраструктуру.

Установив нарушение, антимонопольная служба передала материалы дела в природоохранную прокуратуру. Поскольку в действиях участников картеля нашли и признаки преступления, предусмотренного ч.1. ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», прокуратура направила материалы дела в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным СПАРК, «Волна» и «Аврора» принадлежат Андрею Александровичу Еременко, а «Восход» принадлежит Владимиру Александровичу Еременко.

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