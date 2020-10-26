Петербуржцам расскажут, как наполнить городские окраины жизнью

Сразу две лекции про город, микрорайоны и дворы, но под разным углом. 29 октября на Новой сцене Александринки поразмышляют, как городские окраины могут стать конкурентом центру города. 30 октября в библиотеке «Измайловская» научат, как в мегаполисе выжить, если порой нечем дышать. Обе лекции бесплатные. 14+

«Суперпарк» — это московская концепция (о столичном опыте и расскажут), такой альтернативный образ периферии. Внутри концепции есть исследовательский проект «Дворулица» — так назвали все пространство между жилыми домами, а цель самого проекта — «последовательное и бесконфликтное развитие жилых районов». Бесконфликтность не случайно упомянули: в последнее время архитекторы и планировщики стараются сделать нецентральные микрорайоны поинтереснее, но не всегда учитывают особый характер каждого. Алёна Шляховая, куратор проекта «Дворулица», расскажет подробности.

Жители микрорайонов нередко и сами не ждут милостей от властей и благоустраивают дворы. Одни городя пирамиды из разукрашенных шин (что не слишком экологично), у других зоопарки из мягких игрушек на газонах, у третьих — с боем добытые контейнеры для раздельного сбора мусора. Эколог-эксперт Валерий Денисов, доктор технических наук, расскажет о рисках большого города и какие риски в наших силах снизить.



Лекцию «Дворулица: превращая город в суперпарк» слушаем 29 октября в 19:00 на Новой сцене Александринского театра. Зарегистрироваться можно по ссылке, но если мест не хватит, можно смотреть онлайн. Лекция «Живой город. Живой район. Живой двор. Городская среда и экология» — 30 октября в 18:30 в библиотеке «Измайловская» (Измайловский пр, 18), регистрация здесь. Не забывайте про маски.



Александра Шеромова

