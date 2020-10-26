Пять пешеходов за сутки: гость из Томска прокатился по «зебре» на Ивановской на самокате и получил тяжелые травмы
Мужчина на самокате попал под колеса автомобиля в «кармане» одной из улиц Невского района поздним вечером 25 октября. За сутки это стало уже пятым серьезным ДТП с пешеходом в Петербурге и Ленобласти.
Наезд произошел около 22:25 в районе дома 25 по Ивановской улице. Как стало известно «Фонтанке», 48-летний петербуржец на автомобиле Volkswagen Polo двигался по правой полосе бокового проезда Ивановской улицы от улицы Седова к Белевскому проспекту и сбил парня, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
В результате ДТП самокатчика, 21-летнего жителя Томска, в тяжелом состоянии доставили в НИИ скорой помощи. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку. Известно, что автомобиль принадлежит областной компании, которая занимается таксомоторными перевозками, а также арендой и лизингом автомобилей. Водитель же официально не работает. За 2020 год за ним числится три нарушения ПДД: за ремень безопасности, нарушение правил парковки и отсутствие тахографа.
За 25 октября это ДТП стало пятым наездом на пешеходов с серьезными последствиями. В половине четвертого часа дня на улице Костюшко женщина и двое детей решили перейти дорогу в неположенном месте, и 8-летняя девочка попала под колеса «Лады». Около 18 часов под Красным Селом минивэн сбил неизвестного мужчину, откинув его на встречную полосу под колеса «Рено». Потерпевший получил смертельные травмы. Спустя полчаса на Московском шоссе в Любани фура задавила мужчину на пешеходном переходе. А в районе восьми часов вечера на подъезде к порту Усть-Луга под колесами Volvo погиб еще один мужчина, он переходил дорогу не по «зебре».
В ГИБДД Петербурга и Ленобласти последнее время отмечают возросшее число наездов на пешеходов. За минувший четверг, 22 октября, на дорогах двух регионов произошло 13 ДТП, в которых пострадали 12 человек и двое погибли.