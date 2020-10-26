Мужчина на самокате попал под колеса автомобиля в «кармане» одной из улиц Невского района поздним вечером 25 октября. За сутки это стало уже пятым серьезным ДТП с пешеходом в Петербурге и Ленобласти.



Наезд произошел около 22:25 в районе дома 25 по Ивановской улице. Как стало известно «Фонтанке», 48-летний петербуржец на автомобиле Volkswagen Polo двигался по правой полосе бокового проезда Ивановской улицы от улицы Седова к Белевскому проспекту и сбил парня, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.