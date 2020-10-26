FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
26.10.2020 12:26
3
Печать

Союз журналистов России опубликовал панегирик застреленному авторитету Петрову

Союз журналистов России опубликовал на своем сайте выдержку из хвалебной публикации о застреленном под Выборгом Александре Петрове. Авторитетный предприниматель удостоился высшей посмертной похвалы.

Размещенную на сайте СЖР 26 октября статью автор назвал «О неэтичном поведении СМИ в истории с убийством Александра Петрова», хотя заголовок не соответствовал содержанию. В трех абзацах бизнесмен и депутат, а по факту теневой хозяин Выборга, представлен исключительно положительным персонажем — «одним из самых успешных, известных, харизматичных и влиятельных людей Выборгского района».

«Сегодня по убитому, несправедливо убитому человеку скорбят сотни людей», — пишет автор.

Фото: скриншот страницы сайта Союза журналистов России

Публикация на СЖР — резюме обширной статьи на ресурсе «Питер.ТВ», который раскритиковал журналистов за подробное освещение убийства Петрова и нарисовал его портрет.

Статья на сайте Союза журналистов пробыла недолго. Ее удалили. Главный редактор сайта Елена Фомичева и пресс-секретарь союза Ян Радзевич пока не ответили на запрос «Фонтанки» о причинах публикации и удаления статьи.

Александра Петрова застрелили вечером 24 октября. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство по найму».

Фото: скриншот страницы сайта Союза журналистов России
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Урус-Баши
"одним из самых успешных, известных, харизматичных и влиятельных людей " Эти слова не характеризуют покойного как порядочного человка и гражданина. Влиятельны многие представители криминала, они же могут быть харизматичны и успешны в своём преступном бизнесе. В сети уже можно найти ответ на вопрос Остапа Бендера " ...но был ли покойный нравственным человеком" В данном случае, ответ на этот вопрос не так важен, как дополнительная информация, проявляющаяся при поиске ответа. Из всего этого следует более существенный вопрос: как до этого можно было довести страну. И ещё: кто реально нами управляет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний