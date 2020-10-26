Союз журналистов России опубликовал панегирик застреленному авторитету Петрову
Союз журналистов России опубликовал на своем сайте выдержку из хвалебной публикации о застреленном под Выборгом Александре Петрове. Авторитетный предприниматель удостоился высшей посмертной похвалы.
Размещенную на сайте СЖР 26 октября статью автор назвал «О неэтичном поведении СМИ в истории с убийством Александра Петрова», хотя заголовок не соответствовал содержанию. В трех абзацах бизнесмен и депутат, а по факту теневой хозяин Выборга, представлен исключительно положительным персонажем — «одним из самых успешных, известных, харизматичных и влиятельных людей Выборгского района».
«Сегодня по убитому, несправедливо убитому человеку скорбят сотни людей», — пишет автор.
Публикация на СЖР — резюме обширной статьи на ресурсе «Питер.ТВ», который раскритиковал журналистов за подробное освещение убийства Петрова и нарисовал его портрет.
Статья на сайте Союза журналистов пробыла недолго. Ее удалили. Главный редактор сайта Елена Фомичева и пресс-секретарь союза Ян Радзевич пока не ответили на запрос «Фонтанки» о причинах публикации и удаления статьи.
Александра Петрова застрелили вечером 24 октября. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство по найму».