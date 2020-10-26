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26.10.2020 10:20
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 43 миллиона человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона, сообщает 26 октября Университет Джонса Хопкинса.

По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 43 009 311. Скончался 1 153 861 пациент с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 28 миллионов заболевших.

В России с начала пандемии заболели более 1,5 миллиона человек. Страна находится на четвертом месте в мире по этому показателю. Лидирует США, следом идут Индия и Бразилия.

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Комментарии (2)

Маэстро
43 миллиона человек - огромная цифра. А по отношению к населению мира - 0,55%. За 10 месяцев.
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