Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 43 миллиона человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона, сообщает 26 октября Университет Джонса Хопкинса.



По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 43 009 311. Скончался 1 153 861 пациент с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 28 миллионов заболевших.



В России с начала пандемии заболели более 1,5 миллиона человек. Страна находится на четвертом месте в мире по этому показателю. Лидирует США, следом идут Индия и Бразилия.

