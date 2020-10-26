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26.10.2020 10:05
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В Москве задержали супружескую пару по обвинению в мошенничестве с недвижимостью актера Алексея Баталова

В Москве по уголовному делу о мошенничестве с имуществом покойного актера Алексея Баталова задержали двоих человек. В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение.

Подробности 26 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета столицы. Как сообщалось ранее, вдова и дочь известного актера Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы в так называемом Доме на Набережной. Их банковские счета опустошены, из камеры хранения исчезли ценности и медали.

Как ранее писали СМИ, вдова актера, потомственная артистка цирка Гитана Леонтенко, а также её дочь, с детства страдающая ДЦП Мария Баталова в начале осени узнали, что якобы существует генеральная доверенность с подписью Леонтенко на распоряжение всем имуществом. Выгодоприобретателями и стала супружеская пара, давно знакомая с семьей. При этом сама вдова актера утверждает, что ничего подобного не оформляла.

На спорное имущество наложен арест, проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая.

«В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения», — добавили в СК.

Алексей Баталов — один из самых известных и любимых в России актеров скончался с июне 2017 года. Самые знаменитые фильмы с участием Баталова — «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Дорогой мой человек», «Летят журавли».

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Комментарии (9)

tai
Жаль, что при обмане других стариков никто не переживает, не проводит экспертиз и не говорит из всех тв-программ о нарушениях.
Так-то хочется равной защиты прав для каждого, а не только звезд
Noisymouse
"...проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая". Вот это правильно. Потому как, "потомственная актриса" с ее "тут помню - тут не помню" и бесконечным "отпустите Машу на свободу" вызывает ничуть не больше доверия, чем пара вчерашних друзей.
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