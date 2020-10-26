В Москве задержали супружескую пару по обвинению в мошенничестве с недвижимостью актера Алексея Баталова

Подробности 26 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета столицы. Как сообщалось ранее, вдова и дочь известного актера Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире , мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы в так называемом Доме на Набережной. Их банковские счета опустошены, из камеры хранения исчезли ценности и медали.

В Москве по уголовному делу о мошенничестве с имуществом покойного актера Алексея Баталова задержали двоих человек. В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение.

Как ранее писали СМИ, вдова актера, потомственная артистка цирка Гитана Леонтенко, а также её дочь, с детства страдающая ДЦП Мария Баталова в начале осени узнали, что якобы существует генеральная доверенность с подписью Леонтенко на распоряжение всем имуществом. Выгодоприобретателями и стала супружеская пара, давно знакомая с семьей. При этом сама вдова актера утверждает, что ничего подобного не оформляла.



На спорное имущество наложен арест, проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая.



«В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения», — добавили в СК.

