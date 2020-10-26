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26.10.2020 08:54
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В Петербурге курьер избил и оставил без выручки таксиста. Преступные намерения пересилили пролетарскую солидарность

Таксист повстречал во время ночной подработки грабителя, который в дневное время трудится курьером. Преступные намерения последнего оказались сильнее пролетарской солидарности.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, накануне в половину второго ночи в полицию поступило сообщение о грабеже у дома №127 на набережной реки Фонтанки.

Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что неизвестные напали на 42-летнего таксиста, забрав у него документы, банковские карты, ключи от автомобиля Volkswagen Polo, а также заработанные за смену 24 тысячи рублей. Пострадавший сам добрался до одной из городских больниц. Врачи диагностировали у него травму головы, он находится в удовлетворительном состоянии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в этом преступлении был задержан 19-летний доставщик пиццы, приехавших в город на заработки из Самарской области. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

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Комментарии (2)

jump
Нормально так таксист Эконома зарабатывает !! 24 тыщи за смену ! =)))))))))))))
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