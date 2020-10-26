В Петербурге курьер избил и оставил без выручки таксиста. Преступные намерения пересилили пролетарскую солидарность

Таксист повстречал во время ночной подработки грабителя, который в дневное время трудится курьером. Преступные намерения последнего оказались сильнее пролетарской солидарности.



Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, накануне в половину второго ночи в полицию поступило сообщение о грабеже у дома №127 на набережной реки Фонтанки.



Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что неизвестные напали на 42-летнего таксиста, забрав у него документы, банковские карты, ключи от автомобиля Volkswagen Polo, а также заработанные за смену 24 тысячи рублей. Пострадавший сам добрался до одной из городских больниц. Врачи диагностировали у него травму головы, он находится в удовлетворительном состоянии.

