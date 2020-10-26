Отоларинголог назвал способ восстановить обоняние после короннавируса

Восстановить обоняние после коронавирусной инфекции можно, если обеспечить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Об этом 26 октября рассказал врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.



«Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — пояснил он РБК.



Ходжаев также отметил необходимость принимать витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Кроме того, следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить никотин и алкоголь.

