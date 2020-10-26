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26.10.2020 07:49
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Отоларинголог назвал способ восстановить обоняние после короннавируса

Восстановить обоняние после коронавирусной инфекции можно, если обеспечить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Об этом 26 октября рассказал врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.

«Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — пояснил он РБК.

Ходжаев также отметил необходимость принимать витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Кроме того, следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить никотин и алкоголь.

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Комментарии (4)

263868521
"Фонтанка" ну наймите уже людей чтобы проверяли статью на орфографию - коронавирус пишется с одной буквой "н".
doorbal_
Отоларингорог - это такой новый специалист по коронавирусам.
Garret
"Отоларингорог назвал способ восстановить обоняние после короННАвируса" - а почему не отталаринголлаг?))
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