FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +10
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
25.10.2020 20:59
17
Печать

«Мы обязательно вернём закон». Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября

К общенациональной забастовке призвала своих сторонников экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Решение было принято 25 октября после марша в честь «народного ультиматума».

«Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила», — заявила Тихановская.

Она отметила, что режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова, выполнять требования людей.

«Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность», — призвала экс-кандидат.

В воскресенье в Минске прошёл многотысячный марш «народного ультиматума», в ходе которого милиция использовала против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Mazzzz
Тихоновская не предел мечтаний , но Белорусы разберутся .А будет там как на Украине , только если Россия продолжит, устраивать свои политические игры на этой арене. Белорусы достойны лучшего , надеюсь все у Вас получится .Живе Белорусь !
Гражданкa
сомневаюсь я, что приди другая власть, начнут "выполнять требования людей"...
Olen
Как-то странно что продажная домохозяйка не уточнила, деньги бастующим из нищей Литвы будут привозить? Или из Польши?
Или может фрау Меркель рассщедрится и переведёт транш для поддержки демократии.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний