«Мы обязательно вернём закон». Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября

К общенациональной забастовке призвала своих сторонников экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Решение было принято 25 октября после марша в честь «народного ультиматума».



«Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила», — заявила Тихановская.



Она отметила, что режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова, выполнять требования людей.



«Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность», — призвала экс-кандидат.

