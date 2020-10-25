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25.10.2020 16:49
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На пьяного офицера в каршеринге полиции указали прохожие. Пока что дело кончилось одним протоколом

Пока устроивший аварию с шестью автомобилями офицер Можайки приходит в себя, к нему примерили нарушение правил дорожного движения. В каршеринговом «Ниссане» он не проехал и километра.

Картину событий между домом 34 по Туристской и 48 по Богатырскому 25 октября восстановили в ГУ МВД региона. Когда офицер садился за руль каршеринга, его заметили прохожие и не стали чего-то ждать, а сразу сообщили о пьяном и потенциально опасном водителе в полицию. Экипаж ППС приехал быстро, на тот момент с места машина еще не сдвинулась. У водителя попросили паспорт и, получив его, поинтересовались, как он оказался за рулем. Мужчина перестал быть разговорчивым, захлопнул дверь и нажал на газ. Остановить его не удалось, пришлось преследовать.

Как ранее писала и показывала «Фонтанка», он остановился в «кармане» на Богатырском, врезавшись в припаркованные машины. Оказалось, что задеты шесть автомобилей — «Рено», «Хендэ», «Форд», «Тойота», «Ауди», «Митсубиси». Кроме железа пострадал сам водитель, его пришлось везти в больницу. По данным «Фонтанки», травма угрозы жизни не представляет. Пока что ему грозит только протокол об административном правонарушении.

За рулем был 24-летний офицер факультета информационных технологий ВКС им. Можайского, который закончил вуз в прошлом году и остался служить в академии.

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
Конец военной карьеры у пьяного лоха.
vic_5e4cd1938d1a8
Разве у военнослужащих есть папорт? По крайне мере, раньше, паспорта на руках у военнослужащих не было, что у рядовых, что и у офицеров. Основным документом являлся, только, военный билет.
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