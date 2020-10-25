На пьяного офицера в каршеринге полиции указали прохожие. Пока что дело кончилось одним протоколом

Пока устроивший аварию с шестью автомобилями офицер Можайки приходит в себя, к нему примерили нарушение правил дорожного движения. В каршеринговом «Ниссане» он не проехал и километра.



Картину событий между домом 34 по Туристской и 48 по Богатырскому 25 октября восстановили в ГУ МВД региона. Когда офицер садился за руль каршеринга, его заметили прохожие и не стали чего-то ждать, а сразу сообщили о пьяном и потенциально опасном водителе в полицию. Экипаж ППС приехал быстро, на тот момент с места машина еще не сдвинулась. У водителя попросили паспорт и, получив его, поинтересовались, как он оказался за рулем. Мужчина перестал быть разговорчивым, захлопнул дверь и нажал на газ. Остановить его не удалось, пришлось преследовать.

