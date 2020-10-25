Гидрометцентр: Россиян ждёт аномальное тепло на следующей неделе

Аномально тёплая погода ждёт россиян на следующей неделе. Об этом 25 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С его слов, в азиатской части страны будет теплее нормы на 10–15 градусов, в европейской — на 4 градуса.
«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории — очень теплые массы с Тихого океана», — цитирует Вильфанда ТАСС.
По словам главного синоптика, в регионах азиатской части страны температура будет выше нормы на 10–15 градусов. Особенно яркие аномалии прогнозируются в Якутии и на Чукотке.
«Дневные температуры там будут около нуля, а ночные — от 10 до 15 градусов мороза», — отметил он.
Регионы европейской части России ожидают менее яркие аномалии в течение недели, но также заметные.
«Там хорошая и комфортная погода устанавливается. Температура будет существенно выше нормы — примерно на четыре градуса», — подвёл итог Вильфанд.