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25.10.2020 14:47
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МЧС показало развороченную горловину «Генерала Ази Асланова»

МЧС опубликовало 25 октября видео последствий взрыва на борту российского танкера «Генерал Ази Асланов». На кадрах можно рассмотреть повреждённую горловину судна. Она разворочена и свалена за борт в море.

Сейчас танкер находится на якорной стоянке в районе хутора Ильич в Краснодарском крае. При предварительном осмотре специалисты не обнаружили утечки топлива. Но в ближайшее время стальной корпус обследуют водолазы-подводники морского спасательно-координационного центра.

Накануне вечером на нефтяном танкере, который, как утверждается, следовал без груза под российским флагом из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Причина ЧП выясняется. В МЧС подтвердили исправность судна до аварии. В экстренных службах полагают, что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или работы с огнём. 10 членов экипажа были спасены проходящим теплоходом «Сириус», трое пропали без вести.

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Комментарии (3)

bluxer
Горловина (морское дело) — отверстие для доступа в такие места судна (трюмы, цистерны и т.п.), куда приходится проникать только для осмотра, окраски или ремонта.
broker92
Горловину?
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