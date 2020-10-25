МЧС показало развороченную горловину «Генерала Ази Асланова»
МЧС опубликовало 25 октября видео последствий взрыва на борту российского танкера «Генерал Ази Асланов». На кадрах можно рассмотреть повреждённую горловину судна. Она разворочена и свалена за борт в море.
Сейчас танкер находится на якорной стоянке в районе хутора Ильич в Краснодарском крае. При предварительном осмотре специалисты не обнаружили утечки топлива. Но в ближайшее время стальной корпус обследуют водолазы-подводники морского спасательно-координационного центра.
Накануне вечером на нефтяном танкере, который, как утверждается, следовал без груза под российским флагом из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Причина ЧП выясняется. В МЧС подтвердили исправность судна до аварии. В экстренных службах полагают, что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или работы с огнём. 10 членов экипажа были спасены проходящим теплоходом «Сириус», трое пропали без вести.