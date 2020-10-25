МЧС опубликовало 25 октября видео последствий взрыва на борту российского танкера «Генерал Ази Асланов». На кадрах можно рассмотреть повреждённую горловину судна. Она разворочена и свалена за борт в море.



Сейчас танкер находится на якорной стоянке в районе хутора Ильич в Краснодарском крае. При предварительном осмотре специалисты не обнаружили утечки топлива. Но в ближайшее время стальной корпус обследуют водолазы-подводники морского спасательно-координационного центра.

