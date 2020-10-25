Зеленскому показали Zexist и гениталии в качестве кары за сексизм

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пришел на избирательный участок по случаю выборов депутатов местных советов, показали непристойное. Полиция Украины задержала нарушительницу, которая задрала юбку перед главой государства. Чтобы шоу не осталось не замеченным, девушка дула в зажатый во рту свисток. По данным украинского издания «Страна», это активистка движения Femen.

За несколько секунд девушка успела продемонстрировать президенту и видеокамерам надпись Zexist на изнанке юбки и обнаженные гениталии. Как Femen пояснили изданию «Страна», так движение выразило недовольство сексистскими высказываниями Зеленского.