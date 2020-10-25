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25.10.2020 12:53
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В Петербурге нашли украинца, подозреваемого в жестоком двойном убийстве. Его искали два года

Патрульные проверили документы у остановленного на Васильевском острове мужчины и выяснили, что он числится в базе Интерпола. По версии украинского следствия, он убил двоих пенсионеров.

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, задержали 25-летнего уроженца Украины накануне у № 34 дома по Среднему проспекту. Сейчас он в 16-м отделе, о поимке сообщили в прокуратуру и Интерпол.

Его ищут с августа 2018 года, хотя само убийство в селе Вышетарасовка Томаковского района произошло 18 февраля 2018 года. Тогда были убиты двое пенсионеров, как сообщали местные СМИ — с особой жестокостью. На телах были зафиксированы множественные ножевые ранения. Исчезли деньги и золото. На подозреваемого вышли только летом, его генетический материал совпал с тем, что был найден под ногтями убитой. Он скрылся, пока проводилась экспертиза. Пограничные службы сообщали, что он пересек границу с Крымом.

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