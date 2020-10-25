Преподаватель музыкальной школы при консерватории осталась без денег на карте из-за хитрого таксиста

Порядка 140 тысяч рублей исчезло с карты преподавателя по классу скрипки Петербургской консерватории после поездки в такси. Деньги водитель снимал практически при педагоге.

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, уголовное дело о краже было возбуждено накануне, в такси же женщина села около часа ночи 21-го числа. Она была в гостях на Лермонтовском проспекте и вызвала машину на улицу Декабристов. Уже в автомобиле 53-летняя скрипачка поняла, что по ошибке указала не тот адрес, привычно ткнув на точку ближе к работе. Но вместо просьбы отвезти ее на набережную канала Грибоедова водитель доехал почти до Обводного канала и у дома 140 на Лиговском заявил, что хочет курить и идет в магазин. Женщина сидела сзади, от таксиста ее отделяла ее же сумка. В итоге он довез ее до Рузовской улицы и дальше ехать отказался. На другой машине преподаватель музыкальной школы при консерватории спокойно добралась до дома, а наутро выяснила, что ее банковский счет опустел на 140 тысяч рублей.