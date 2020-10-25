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25.10.2020 12:03
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Улицы разбитого каршеринга. На Зины Портновой автомобиль уткнулся в дерево, на Малом проспекте П. С. совершил переворот

Петербуржцы 25 октября делятся в соцсетях фотографиями каршеринговых авто, для которых аренда завершилась неудачно.

Так, на улице Зины Портновой машина «Делимобиля» остановилась, впечатавшись в дерево.

А на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Ждановской набережной красуется каршеринг, примятый сверху. Вероятно, водитель совершил кувырок на арендованном авто.

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