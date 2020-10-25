Умер глава Samsung, под руководством которого небольшая южнокорейская компания вырвалась в мировые лидеры
Глава компании Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет, сообщает 25 октября Reuters. И хоть причины смерти не называются, известно, что последние годы у руководителя корпорации были проблемы с сердцем, из-за которых он фактически передал бразды правления сыну Ли Чжэ Ёну.
Ли Гон Хи возглавил Samsung в 1987 году после смерти своего отца Ли Бен Чхоля, основателя. Именно под руководством Ли Гон Хи Samsung превратился из компании, которая не была крупнейшей даже на внутреннем рынке, в мирового лидера.
«Председатель Ли был настоящими визионером, который превратил Samsung из локального бизнеса в мирового лидера по инновациям и промышленного гиганта», — говорится в некрологе, опубликованном компанией.
Состояние Ли Гон Хи, по подсчетам Forbes, оценивается в 20,9 миллиарда долларов.