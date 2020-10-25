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25.10.2020 11:08
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Умер глава Samsung, под руководством которого небольшая южнокорейская компания вырвалась в мировые лидеры

Глава компании Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет, сообщает 25 октября Reuters. И хоть причины смерти не называются, известно, что последние годы у руководителя корпорации были проблемы с сердцем, из-за которых он фактически передал бразды правления сыну Ли Чжэ Ёну.

Ли Гон Хи возглавил Samsung в 1987 году после смерти своего отца Ли Бен Чхоля, основателя. Именно под руководством Ли Гон Хи Samsung превратился из компании, которая не была крупнейшей даже на внутреннем рынке, в мирового лидера.

«Председатель Ли был настоящими визионером, который превратил Samsung из локального бизнеса в мирового лидера по инновациям и промышленного гиганта», — говорится в некрологе, опубликованном компанией.

Состояние Ли Гон Хи, по подсчетам Forbes, оценивается в 20,9 миллиарда долларов.

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Комментарии (4)

13grubyrealist
МНЕ крайне жаль...Один из ярких примеров,когда СЕМЬЯ движет прогрессом.
P.S. удивительно,но буквально на днях приобрёл очередной смартфон уважаемого мною бренда "Samsung"...
вадики
А наследники кто?Его дочь вроде похитили и убили?
Философ (не тролль)
Самсунг- это не только электроника, а тяжелое машиностроение, судостроение. Глобальная корпорация.
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